Não há vacinas grátis!

Uma frase que muito se ouve dizer aos economistas é: “não há almoços grátis”, o que significa que muito do que as pessoas pensam ser grátis, pode não ter custos para uma pessoa em particular, mas tem um custo para outros que o pagam. Assim, por exemplo, se um amigo vos convidar para almoçar e pagar a conta, o almoço foi grátis para o convidado, mas não foi grátis para quem convidou.

Vem isto a propósito das vacinas que todos estamos a tomar contra o COVID19 e pelas quais não temos que pagar. Essas vacinas têm um custo que não é fácil saber qual é ao certo porque não existe muita informação disponível na internet. No site da Renascença encontramos a informação que as vacinas custam entre 2 e 15€, explicando-se a diferença de preço pela metodologia de fabrico e pela inovação que cada vacina tem.

Aos preços das vacinas temos que somar os custos de toda a logística necessária para as vacinas chegarem aos locais e nos locais onde vão ser aplicadas. Não conheço nenhuma estimativa do custo total da operação, mas certamente que estamos a falar de muitas centenas de milhões de euros a nível europeu. Esta é uma fatura que está a ser paga, mas por quem?

A pergunta “por quem?” é, sem dúvida, uma que nós não levantamos na altura em que estamos a tomar a vacina, pois o importante é estarmos protegidos … nem nos passa pela cabeça pensarmos “será que no fim eu vou pagar por isto tudo?”, mas na minha opinião vamos ter que pagar e é bom que nos preparemos para o fazer, porque, se por um lado, considero que tem sido dinheiro muito bem gasto, por outro lado, todos sabemos que antes da pandemia não existia dinheiro para nada e de repente passou a haver dinheiro para tudo.

Os Estados aumentaram o seu endividamento para enfrentarem os custos da pandemia, isto significa que nós e as gerações futuras vamos ver parte do que produzimos nos ser retirado para pagarmos os juros da dívida, sem falar em que devíamos abater a dívida. Não me parece que o ritmo de crescimento da Economia seja suficiente para não sentirmos, durante alguns anos, o peso da dívida criada por uma situação em tudo anormal e não antecipada… será a picada da vacina grátis a fazer-se sentir.

Grátis, que eu me lembre, só o ar, por isso aproveitem, encham os pulmões e não deixem de se proteger para ver se não precisamos de uma terceira dose.