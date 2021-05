Benfica vence em Guimarães e 'rouba' Europa ao Vitória

O Benfica afastou hoje o Vitória das taças europeias de futebol de 2021/22, ao vencer em Guimarães por 3-1, com a ajuda de um 'bis' de Seferovic, na 34.ª e última jornada da I Liga.

O internacional suíço marcou aos 48 e 58 minutos, passando a contar 22 tentos na prova, e o brasileiro Everton apontou, aos 90+1, o outro golo dos 'encarnados', enquanto Jorge Fernandes faturou para os locais, aos 63.

Na classificação, o Benfica fechou no terceiro lugar, com 76 pontos, 42 dos quais conquistados na segunda volta -- mais do que qualquer outra equipa -, enquanto o Vitória foi sétimo, com 43, a três do Santa Clara, o último com acesso à Europa.