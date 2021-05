África do Sul ainda não atingiu a terceira vaga da pandemia

As autoridades da Saúde da África do Sul indicaram hoje que o país ainda não entrou numa terceira vaga de infeções pelo novo coronavírus, apesar do aumento de novos casos registado a nível provincial.

"A África do Sul não atingiu o limite para uma nova vaga [da pandemia]", referiu, em comunicado, o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul (NICD, na sigla em inglês).

"A nível nacional, a média móvel de sete dias atingiu o pico de 18.800 casos em 11 de janeiro, equivalente ao limiar de uma nova vaga de incidência média de 5.600 casos por dia. Em 12 de maio, a incidência média móvel nacional de sete dias é de 1.950 casos", adiantou a instituição.

A nível provincial, refere o NICD, a província do Estado Livre "vive atualmente uma terceira vaga".

Embora, ressalva, "o Cabo Setentrional nunca tenha cumprido o critério técnico para sair da segunda vaga, a província registou um ressurgimento de casos significativo nas últimas semanas".

De acordo com o instituto sul-africano, as autoridades registaram um aumento de novos casos de infeção na ordem dos 46% na última semana, comparativamente à semana anterior (26 de abril a 2 maio), salientando ainda que outras cinco províncias no país - Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, North West e Western Cape - registam aumentos sustentados de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2.

"Ainda não atingimos a terceira vaga, no entanto, estamos em risco e, portanto, precisamos de estar em maior vigilância como país", frisou, por seu lado, em comunicado, o Ministério da Saúde sul-africano.

Nas últimas 24 horas, as autoridades da saúde realizaram 37.020 testes de covid-19, registando 2.759 novos casos de infeção no país de 59,6 milhões de habitantes.

A África do Sul, o país mais afetado pela pandemia no continente africano, contabiliza um total cumulativo de 1.602.031 casos de infeção pelo novo coronavírus, 54.968 óbitos associados à covid-19 e 27.329 casos ativos no país, segundo as autoridades da saúde sul-africanas.

O número de funcionários da Saúde vacinados contra a covid-19 é até ao momento de 430.730 pessoas.