FC Porto com vida difícil, Mbappé 'guia' PSG na neve de Munique

Dois erros individuais deixaram hoje o FC Porto com vida difícil na Liga dos Campeões de futebol, face à derrota frente ao Chelsea (2-0), enquanto Mbappé bisou pelo Paris Saint-Germain (3-2) na vitória ante Bayern Munique.

No estádio Ramón Sánchez Pijzuán, em Sevilha, o palco emprestado dos dois encontros dos quartos de final, para fazer face às restrições britânicas nas viagens, por culpa da pandemia de covid-19, os 'dragões' Zaidu e Corona ficaram ligados aos dois golos, o primeiro apontado por Mason Mount, aos 32 minutos, e o segundo por Ben Chilwell (85).

Mesmo privados das duas baixas de 'peso' Sérgio Oliveira e Taremi, devido a castigo, os 'azuis e brancos', presentes pela 11.º vez no 'top 8' da 'Champions', tiveram as suas oportunidades e até mais remates à baliza do que os campeões da Europa em 2011/12.

Contudo, a equipa treinada por Thomas Tuchel deu uma lição de eficácia, ainda que tenha sido por demérito, primeiro, após uma má abordagem de Zaidu, que deixou Mount à mercê do golo e, depois, uma receção defeituosa de Corona permitiu a Chilwell progredir para dilatar a vantagem, já perto do apito final.

O internacional inglês Mason Mount, aos 22 anos e 87 dias, tornou-se no mais jovem jogador dos 'blues' a marcar numa eliminatória da prova e, juntamente com o lateral esquerdo, recuperaram a marca de 2012, quando dois jogadores ingleses (John Terry e Frank Lampard) anotaram os tentos 'blues' na mesma partida da Liga dos Campeões.

A jogar na neve do Allianz Arena, em Munique, o finalista vencido da edição passada, com o internacional luso Danilo de início, entrou no encontro diante do campeão em título, praticamente, a vencer, indicando que queria vingar a final de Lisboa.

Sem a grande referência da equipa, o lesionado polaco Robert Lewandowski, e baixa de última hora Serge Gnabry, por estar infetado com o novo coronavírus, a equipa de Hans-Dieter Flick foi surpreendida aos três minutos, quando Kylian Mbappé abriu o ativo, assistido por Neymar, num lance que o guarda-redes Neuer poderia ter feito melhor.

Desde março de 2010 que o emblema bávaro não sofria um golo tão cedo numa fase a eliminar para a 'Champions', na altura foi o ex-avançado Wayne Rooney, aos 63 segundos.

Neymar, numa jogada 100% brasileira, voltou a fazer o último passe para os franceses dilatarem a vantagem fora de 'portas', agora para Marquinhos (28), que viria a sair lesionado do jogo, dois minutos depois.

A primeira parte não terminou sem que os campeões em título encurtassem distâncias, pela cabeça do camaronês Maxim Choupo-Moting (43), antigo jogador dos franceses, e hoje substituto de Lewandowski, abrindo caminho para, após o descanso, Thomas Muller (60) restabelecer a igualdade, também numa finalização de cabeça.

A capacidade e qualidade ofensiva que faltava no Bayern, o PSG tinha em demasia, sendo, novamente, o internacional francês a desfazer a defesa bávara, perante tanta passividade, aos 68 minutos.

Na terça-feira, Manchester City e Real Madrid colocaram-se em boa posição para seguirem para as 'meias', depois de venceram em casa o Borussia Dortmund (2-1) e Liverpool (3-1), respetivamente.

Os jogos da segunda mão estão agendados para os dias 13 e 14 de abril.