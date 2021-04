Belgas vão poder aproveitar "vacinas de última hora" não utilizadas

Os cidadãos da Bélgica vão poder inscrever-se numa lista para ter acesso a uma "vacina de última hora" contra a covid-19 que não tenha sido utilizada no primeiro destinatário, anunciaram hoje as autoridades do país.

O objetivo da lista, para a qual serão aceites inscrições a partir da próxima terça-feira, é acelerar a vacinação e "atingir o mais depressa possível a imunidade de grupo", de acordo com a agência de notícias Belga.

Quem se inscrever pode ser chamado para tomar vacinas disponíveis em centros de vacinação que não foram utilizadas por causa de marcações anuladas à última da hora ou porque as pessoas chamadas primeiro não compareceram.

As pessoas maiores de idade podem inscrever-se a partir de 06 de abril, dar os seus dados e serão contactadas quando houver vacinas disponíveis.

Quando forem contactadas, têm meia-hora para responder se pretendem aproveitar a vacina, caso contrário, esta irá para outra pessoa inscrita na lista.

As pessoas inscritas são chamadas de acordo com a idade.

