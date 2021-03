Explore novos trajectos com este Volkswagnen Touareg

Viatura Suv, espaçosa e confortável, ideal para viajar com a família.

Vem equipada com motor 2.5 TDI de 174 cavalos de potência e caixa automática de velocidades.

Viatura a gasóleo, com muitas extras de fábrica, de destacar os espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, a câmara auxiliar de marcha-atrás, os sensores de estacionamento traseiros e frontais, rádio com GPS, Bluetooth e DVD, ar condicionado automático, entre outros.

Este Volkswagnen Touareg 2.5 TDI Tiptronic está ao seu dispor no Megamotor por 13 900 euros. Pode sempre reccorer a um financiamento desde 228, 94 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma e com direito a garantia de 12 meses por mútuo acordo.

Quer saber mais? Não hesite em contactar-nos!

Megamotor

Contactos: 291934107,913454545 ou 913454540

Site: www.megamotor.pt.

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco, nº88, no centro do Caniço.