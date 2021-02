Medidas de contenção da pandemia mantêm-se até 21 de Fevereiro

As medidas de contenção da pandemia, em vigor na região, vão permanecer inalteradas até ao dia 21 de Fevereiro. O anúncio foi feito pelo presidente do Governo Regional, numa visita à obra de requalificação do pavilhão do Liceu.

Assim, por exemplo, as escolas vão funcionar até aquela data exactamente como neste momento.

O calendário escolar mantém-se inalterado na Madeira, nomeadamente no Carnaval e Páscoa, quando há interrupção lectiva.