Recuo no uso do Multibanco estende-se a Janeiro deste ano

Houve menos levantamentos e compras pagas com multibanco em Janeiro deste ano e no cômputo de 2020 o uso do sistema para levantamentos e pagamento de compras desceu 10,3%. No Índice de Preços no Consumidor, a taxa de inflação de 2020 foi de -1,4%, igualando o valor mais baixo do século, que se havia registado em 2009. A informação consta do boletim ‘Em Foco’, da Direcção Regional de Estatística, cuja quarta edição foi hoje divulgada com os impactos da pandemia em 2020 na Madeira.

A taxa de inflação vinha de um já longo caminho de descidas, que se manteve até Setembro. De Outubro a Dezembro começou a subir e já neste mês de Janeiro revelou essa tendência fixando-se nos -1,5%. Na análise realizada aos dados estatísticos, a DREM lembra que a esta variável macroeconómica “teve uma sequência de 12 meses em que foi sucessivamente diminuindo, até entrar em terreno negativo em Novembro de 2019”. O valor prosseguiu a sua trajectória de queda até Setembro de 2020 (-1,6%), recuperando desde então até final de 2020.

Quanto ao uso da Rede Multibanco, segundo os dados fornecidos pela empresa SIBS, o agregado dos levantamentos e das compras através de terminais de pagamento automático (TPA) registou uma quebra de 10,3% no ano passado.

No conjunto dos meses piores, destaque para Abril, novamente com um impacto mais significativo, de -46,1%, assim como no todo do ano nos levantamentos e compras feitos com cartões internacionais, que com menos turistas na Madeira perdeu 45,7%., quando comparado com 2019. Já no caso dos cartões nacionais foi de -3,5%. Continuando com esta diferenciação, nos dois casos Abril foi o pior mês, com -86,3% e -38,0%.

“Para os cartões internacionais, depois de a pandemia ter chegado à Região, as reduções foram sempre superiores a 30%, atingindo um mínimo em Dezembro (-33,2%). No caso dos cartões nacionais, entre Março e Junho registaram-se quedas, mas a variável manteve-se resiliente até final do ano, com crescimentos ligeiros que tiveram um expoente em Setembro (+5,2%).

Já os dados são relativos a Janeiro deste ano revelam queda, quando comparado com 2019. O agregado dos levantamentos e das compras através de TPA reduziu-se em 16,7%, com uma quebra nos cartões internacionais de 50,6% e nos nacionais de 10,0%, adianta a DREM.