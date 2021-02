Governo assinala Dia das Mulheres na Ciência com workshops online até maio

O Governo vai realizar uma série de workshops online para assinalar o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, uma iniciativa que começa na quinta-feira e se prolonga até maio, devendo chegar a 2 mil alunas.

Os dois primeiros workshops acontecem na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, um de manhã, às 10:00, e o da tarde às 14:30, e reúnem uma série de especialistas primeiro para discutir se a "Engenharia é Ciência?", depois para refletir sobre a participação das mulheres na conquista do espaço, sob o tema "Um pequeno passo para as Mulheres...Um grande passo para a Humanidade".

Depois destas, acontecem a um ritmo de duas sessões por mês, estando marcado para dia 11 de março um workshop sobre "As mulheres e a Inteligência Artificial" e para dia 23 "O teu futuro: Que profissão escolher".

Em abril, a primeira data acontece no dia 09 e o tema é "Conversas de outro mundo: as mulheres e o espaço", sendo o workshop seguinte a 22 desse mês para falar sobre o "Dia Internacional das Raparigas nas TIC [Tecnologias de Informação e Comunicação]: É a tua vez!".

Estes workshops terminam em maio, mais concretamente no dia 28, Dia Internacional da Energia.

Em comunicado, o gabinete da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, lembra que o Dia Internacional das Mulheres e Raparias na Ciência foi criado em 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas para "alertar para a desigualdade de género que penaliza as oportunidades e carreiras das mulheres nos domínios da ciência, tecnologia e da inovação".

Por outro lado, destaca que tem tido como "preocupação central" a constante diminuição do número de mulheres diplomadas em TIC, que em 1999 era de 26% e baixou para 17,4% em 2009, tendo depois recuperado para 21% em 2018.

"Para combater essa realidade, foi criado o Projeto 'Engenheiras Por Um Dia', que já alcançou 7.975 jovens do 3.º ciclo e ensino secundário", lê-se no comunicado, que acrescenta que se trata de uma iniciativa da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, é coordenado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) em articulação a Associação Portuguesa para a Diversidade e a Inclusão, Instituto Superior Técnico e Ordem dos Engenheiros.

A iniciativa, que vai na sua quinta edição, envolve 56 entidades parceiras -- empresas e municípios, 23 escolas e 13 institutos de ensino superior.

Os workshops realizam-se enquadrados neste projeto e, segundo o gabinete da secretária de Estado, o objetivo é ter mais de 2 mil estudantes a assistir às "sessões online de partilha de conhecimento, experiências e esclarecimento de dúvidas".

"O grande objetivo é valorizar e dar a conhecer o trabalho de mulheres profissionais nestas áreas e que se constituem como 'role model' para as mais jovens", destaca.

A secretária de Estado aproveita para apelar a uma "transformação institucional no ensino e na investigação científica, para que sejam conhecidas e reconhecidas as barreiras que se colocam às mulheres nas carreiras científicas, no acesso a cargos de tomada de decisão, bem como a ainda ausente integração da dimensão de género no conteúdo da investigação", salientando que esses serão requisitos obrigatórios de financiamento no novo quadro europeu para a investigação e inovação Horizon Europe 2021-2027.

No comunicado, o gabinete de Rosa Monteiro destaca ainda que o "Governo tem apostado no combate à desigualdade de género nas CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) nas instituições de ensino e de investigação", desde logo com a legislação que veio estabelecer "um limiar de paridade de 40% nas listas concorrentes nas instituições do ensino superior", além de dois projetos financiados pela CIG, um da Direção-geral do Ensino Superior e outro da Universidade de Coimbra.