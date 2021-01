Liga Portuguesa Contra do Cancro lançou campanha de sensibilização antitabágica

O Núcleo regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra do Cancro lançou uma campanha de sensibilização antitabágica, sob a forma de concurso, que está dirigida aos estudantes do 3ºciclo e do ensino secundário.

O concurso ‘Alerta Tabaco – PELA tua SAÚDE, não FUMES’ está inserido na iniciativa ‘Educação para a Saúde – Liga-te’, que tem vindo a ser desenvolvida pelo Núcleo Regional da Madeira nas escolas da Região.

Através deste concurso, os estudantes são desafiados a alertarem, de forma individual e criativa, para os malefícios do tabaco, a partir da recolha de imagens e da elaboração de um pequeno vídeo, utilizando, para o efeito, o seu telemóvel.

“Nós sabemos que há jovens que começam a fumar muito cedo e é necessário sensibilizá-los para as consequências negativas para a saúde deste hábito, nomeadamente a possibilidade de desenvolvimento de cancro”, afirma Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

“Tendo em conta os constrangimentos derivados da pandemia, pretende-se que as escolas se envolvam, informando os alunos e os encarregados de educação acerca do concurso, permitindo, incentivando e orientando as suas participações individuais, através de um professor responsável, devendo este remeter os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao Liga-te”, sustentou.

As escolas interessadas em aderir a este projecto podem contactar o NRM através do seguinte email: [email protected].