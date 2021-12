Ordem denuncia que falsos advogados em Luanda estão a extorquir cidadãos nas redes sociais

A Ordem dos Advogados de Angola (OAA) denunciou hoje a existência de falsos advogados em Luanda, que estão a "utilizar indevidamente cédulas e cartões extraviados" de advogados inscritos na ordem para "extorquir cidadãos" por via das redes sociais.

Segundo o vice-presidente do conselho provincial de Luanda da OAA, os suspeitos procuram ludibriar as vítimas por via de perfis falsos criados nas redes sociais.

"Fazem-se passar por advogados e assim procuram consumar determinados negócios, tentam burlar e convencer as vítimas de que se trata de profissionais advogados, o seu 'modus operandi' tem sido o contacto virtual, evitam o contacto pessoal porque aí teriam de se expor", disse Sérgio Godinho à rádio católica angolana.

O conselho provincial de Luanda da OAA "tem estado receber dos seus associados informação relativamente ao extravio das suas cédulas e cartões de advogado" e "em aproveitamento pessoas há que têm usado esses cartões por via de perfis falsos nas redes sociais", frisou.

Sérgio Godinho, que exorta atenção redobrada aos cidadãos, referiu também que os suspeitos incorrem nos crimes de "fraude e uso indevido de qualidade de advogado", ambos puníveis nos termos da lei.