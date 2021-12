Macau confirma novo caso, o 79.º desde o início da pandemia

As autoridades de Saúde de Macau confirmaram hoje um caso de infeção pelo novo coronavírus no território, que contabiliza apenas 79 casos desde o início da pandemia de covid-19.

O residente de 62 anos, que chegou dos Estados Unidos, manifesta ligeiros sintomas, sendo que está inoculado com três doses da vacina, detalharam.

Este é segundo caso da variante Ómicron registado no território.

Tal como todas as pessoas que chegam de fora da China, o homem, à chegada ao território, e antes de dar positivo para a covid-19, foi de imediato encaminhado para uma quarentena obrigatória num hotel designado pelas autoridades.

Macau tem seguido a política de zero casos de covid-19, impõe quarentenas de regresso que podem chegar a 35 dias dentro de um quarto de hotel e não permite sequer a entrada a quem teve covid-19 nos últimos dois meses.

Assim como acontece na China continental, o Governo de Macau passou a não considerar os casos assintomáticos para efeitos de contabilidade dos casos registados.

A covid-19 provocou mais de 5,41 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.921 pessoas e foram contabilizados 1.330.158 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.