Passagem de Ano com temperaturas amenas e sem chuva

A passagem do ano vai ficar marcada em Portugal continental por "temperaturas mais amenas" do que habitualmente e ausência de precipitação, um cenário que se repete na Madeira, enquanto nos Açores se prevê vento por vezes forte e chuva.

De acordo com a informação disponibilizada na página do IPMA na internet, o estado do tempo para o território continental no período compreendido entre 31 de dezembro e 02 de janeiro inclui "temperaturas acima do normal para o mês de dezembro" (com mais 1ºC a 6°C) e também menos chuva do que o habitual para a época do ano.

As temperaturas máximas poderão atingir valores entre 18ºC e 22°C em alguns locais do litoral norte e centro e em grande parte da região Sul.

Para o dia 02 de janeiro está prevista uma pequena descida dos valores da temperatura máxima, mas, ainda assim, deverão verificar-se valores entre 18ºC e 20°C no Alentejo e no Algarve, sendo que no resto do território a temperatura máxima deverá variar entre 11ºC e 17°C, com os valores mais baixos previstos para o extremo norte do continente.

Para a noite de passagem de ano prevê-se uma "situação de tempo estável, com ausência de precipitação", com nebulosidade alta e temperaturas a variar aproximadamente entre 8ºC e 13°C no litoral e entre 2ºC e 8°C no interior, em especial nas regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Beira Alta.

A agitação marítima deverá manter-se abaixo de três metros de altura significativa, com uma componente de sudoeste, prevendo-se um aumento temporário na tarde do dia 01, a norte do Cabo Mondego, para valores próximos de quatro metros.

Também o estado do tempo no arquipélago da Madeira durante o período de fim de ano será caracterizado pela ausência de precipitação e temperaturas máxima e mínima acima do normal para a época do ano.

Segundo o IPMA, estas condições meteorológicas são motivadas "pela interação de um anticiclone localizado sobre a Península Ibérica e uma região depressionária centrada na região do Atlântico Norte, que fazem o transporte uma massa de ar quente para o arquipélago".

A temperatura máxima deverá variar entre 22ºC e 24°C no Porto Santo e no Funchal, respetivamente, e a temperatura mínima deverá variar entre 17ºC e 18°C, respetivamente, sendo esperado vento fraco a moderado predominando do quadrante sul (até 30 quilómeros/hora -- km/h) e temporariamente moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas, intensificando-se no dia 31, onde as rajadas poderão atingir até 80 km/h.

A agitação marítima deverá manter-se entre dois e 2,5 metros de altura significativa, com uma componente de noroeste na costa norte, e na costa sul de oeste-sudoeste, com 1,5 a 2,5 metros.

No arquipélago dos Açores, entre os dias 29 e 31 de dezembro, o estado do tempo será influenciado "por uma vasta região depressionária centrada no Atlântico Norte", o que levará à ocorrência de precipitação e vento a soprar do quadrante oeste, por vezes forte, com rajadas que poderão atingir os 90 a 95 km/h, em especial nos dias 30 e 31, nos grupos Central e Oriental.

A partir do dia 01 de janeiro, é esperada uma melhoria gradual do estado do tempo em todo o arquipélago, devido à presença de uma região de altas pressões a oeste dos Açores, com o céu a apresentar-se com abertas, embora possam ainda ocorrer alguns aguaceiros.

A agitação marítima será de sudoeste, entre três e cinco metros de altura significativa, passando a oeste a partir do dia 30 no grupo Ocidental e do dia 31 nos restantes grupos.