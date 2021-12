Euro cai pela segunda sessão consecutiva mas mantém-se nos 1,13 dólares

O euro caiu ontem face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, mantendo-se na barreira dos 1,13 dólares, numa altura em que persistem as preocupações sobre o impacto da nova variante da covid-19 Ómicron nos mercados.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1308 dólares, quando na segunda-feira, quase pela mesma hora, negociava a 1,1326 dólares.

O euro também caiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial de referência do euro em 1,1331 dólares.

A preocupação com o impacto da nova variante da covid-19, a Ómicron, nos mercados persiste, com alguns países a reforçarem as medidas de restrição.

Na Alemanha, apesar de os níveis de incidência desta variante já estarem mais controlados, após o pico verificado em novembro, estão previstas restrições para a passagem do ano, como limitações às reuniões privadas e grandes eventos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a rápida disseminação da variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2 resultará num "grande número de hospitalizações", mesmo que se revele ligeiramente menos perigosa do que a Delta.

Face à incerteza sobre a nova variante detetada pela primeira vez em finais de novembro, na África do Sul, os países estão a vacilar entre fortes restrições e uma estratégia mais flexível devido a sinais menos severos da Ómicron.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Divisas...............ontem.............segunda-feira

Euro/dólar............1,1308.................1,1326

Euro/libra............0,84170...............0,84309

Euro/iene.............129,78.................130,12

Dólar/iene............114,76.................114,90