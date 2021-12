Empresa que explora rubis no norte de Moçambique arrecada 645 ME desde 2011

A Montepuez Ruby Mining (MRM), que explora rubis no norte de Moçambique, arrecadou 731 milhões de dólares (645 milhões de euros) resultantes de 15 leilões realizados desde o arranque das suas operações em 2011, anunciou a empresa.

Do valor total, 88 milhões de dólares (78 milhões de euros) são o resultado de leilões realizados neste mês, um valor considerado pela empresa como um recorde e do qual sete milhões de dólares (seis milhões de euros) serão canalizados para o Tesouro do Estado, avançou a firma, em comunicado.

"Com cada pedra preciosa extraída do subsolo, tentamos sempre gerar mudanças em vários domínios, ou seja, mudar a vida da população local. Hoje, renovamos o nosso compromisso e a garantia de que continuaremos a investir no desenvolvimento do país", disse Ângelo Zandamela, diretor de Recursos Humanos da MRM, citado no documento.

Segundo o comunicado, a empresa foi distinguida como o melhor contribuinte fiscal na província de Cabo Delgado neste ano.

Desde janeiro de 2011, as vendas da Montepuez Ruby Mining representam 94% dos fluxos monetários do país relativos a esmeraldas, rubis e safiras, segundo a própria companhia.

A MRM possui cerca de 34 mil hectares de concessão para exploração de rubis em Cabo Delgado e apresenta-se como a principal investidora na extração de rubis em Moçambique, sendo detida em 75% pelo grupo Gemfields e em 25% pela moçambicana Mwiriti Limitada.