Berlim tem 290 ruas ou praças com nomes de figuras antissemitas

Berlim conta com 290 locais, entre ruas e praças, com nomes de personalidades históricas que tiveram posições antissemitas ao longo da sua vida, revela um estudo apresentado na quarta-feira na capital alemã.

"Queremos promover um debate sobre este assunto", salientou o responsável para questões relacionadas com o antissemitismo na cidade-estado de Berlim, Samuel Salzborn, que durante a apresentação do trabalho esteve acompanhado pelo cientista político Felix Sassmannshausen.

Um dos casos mais relevantes é uma rua no distrito de Steglitz-Zehlendorf, com o nome do historiador Heinrich Treitschke, autor da frase - "os judeus são a nossa desgraça" - que mais tarde seria usada pelos nazis.

O debate sobre as ruas cujos nomes devem ser alterados ou acompanhados de uma contextualização história é antigo, mas até agora tem sido centrado em questões coloniais, aponta Samuel Salzborn.

"Queremos que o assunto seja levado a sério e que os responsáveis nos distritos pelo menos se perguntem o que deve ser feito", acrescentou.

Esta discussão foi suspensa ao longo do tempo, em parte devido à oposição dos moradores das ruas afetadas, ou pela falta de interesse.

Samuel Salzborn propõe mudanças de nome ou a criação de placas que expliquem que quem dá nome a uma rua ou praça, apesar dos méritos que possa ter alcançado na sua área, defendeu posições antissemitas ao longo da vida.