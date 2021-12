Pandemia fez disparar peso económico das doenças respiratórias para mais de 37 mil milhõe

A covid-19 agravou o peso económico das doenças respiratórias e em 2020 estimativas apontam para um custo superior a 37 mil milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pelo Observatório Nacional das Doenças Respiratórias (ONDR).

Segundo o observatório, o peso económico das doenças respiratórias em 2019 representou uma perda de cerca de 3,5 mil milhões de euros, um valor que disparou no ano passado para 37,2 mil milhões com o aparecimento da covid-19.

De acordo com os dados hoje divulgados, a estimativa da perda económica total anual em 2019 aponta para um valor de 1,6 mil milhões de euros para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), 500 milhões de euros para a asma e 1,4 mil milhões de euros para as outras doenças respiratórias.

O ONDR e explica que, do ponto de vista económico, o peso das doenças respiratórias "resulta da soma dos custos diretos relacionados com a utilização dos serviços de saúde, com os custos indiretos relacionados com as perdas de produção em resultado da doença, e com o valor económico perdido com a redução da qualidade e anos de vida sofrida pelos doentes".

Lembra ainda que as doenças respiratórias continuam a ser uma das principais causas de morbilidade e mortalidade a nível mundial e em Portugal e insiste que, embora a grande maioria seja prevenível ou tratável com intervenções economicamente acessíveis, "não se tem assistido a uma redução da sua prevalência".