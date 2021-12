Protestos em Barcelona e no Luxemburgo contra restrições

Barcelona, em Espanha, e o Luxemburgo foram hoje palco de manifestações contra as restrições impostas pelos respetivos governos para tentar conter a pandemia de covid-19.

Em Barcelona, entre mil e 1.500 pessoas, segundo a polícia, protestaram contra o passe sanitário em vigor na região da Catalunha, percorrendo ruas do centro da cidade.

De acordo com a Agência France Presse, os manifestantes empunhavam bandeiras e cartazes onde se lia: "Passaporte sanitário = Estado totalitário", "Não ao passaporte nazi", "governos e cuidadores = assassinos", "Passe covid: ditadura".

"Não é uma pandemia, é uma ditadura", gritavam os manifestantes, que saíram à rua pela segunda semana consecutiva e que pretendem continuar a juntar-se todos os sábados "por amor, pela vida e a liberdade" o passe sanitário, de acordo com as palavras de ordem.

Em Espanha, onde a saúde é uma competência das regiões, as decisões relativas ao combate à pandemia da covid-19 são tomadas a nível local.

Ao contrário das vizinhas França e Itália, Espanha, um dos países mais avançados na vacinação, com 91.4% da população com mais de 12 anos com o esquema vacinal completo, rejeitou até outubro a ideia de um passe sanitário para aceder a locais abertos ao público.

No Luxemburgo, foram centenas as pessoas que saíram hoje às ruas em protesto contra as medidas 'anti-covid' adotadas no grã-ducado, sob elevada vigilância da polícia, que, de acordo com a Agência France Presse, recorreu a um canhão de água e fez várias detenções.

"Não a estas leis liberticidas", "não a esta obrigação de vacinação indireta", lia-se nos cartazes empunhados pelos manifestantes que gritavam "Liberdade, Liberdade, Liberdade" e, de acordo com a polícia, eram cerca de 500.

O protesto, acompanhado por um helicóptero e por drones, foi vigiada de perto pela polícia luxemburguesa, apoiada por reforços da vizinha Bélgica.

A polícia utilizou um canhão de água para afastar um grupo de manifestantes que tentou forçar uma barreira que bloqueava o acesso ao centro da cidade, atirando petardos e bombas de fumo.

As autoridades detiveram cerca de uma dezena de manifestantes.

"O Governo pressiona a população fazendo chantagem na vida social e na vida profissional", afirmou um manifestante, em declarações à Agência France Presse.

As restrições foram recentemente reforçadas no Luxemburgo, com a obrigação de se apresentar um passe sanitário (atestando se o titular está vacinado contra a covid-19 ou curado da doença) no setor do lazer, e não apenas um teste negativo.

Além disso, a partir de 15 de janeiro passa a ser exigido nas empresas um certificado de vacinação ou um teste negativo com menos de 48 horas.

Os internamentos em cuidados intensivos e as infeções aumentaram nas últimas semanas no Luxemburgo, onde 78% dos maiores de 12 anos estão vacinados.