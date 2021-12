Centenas de pessoas protestam na Sérvia contra exploração de lítio

Centenas de pessoas bloquearam hoje, pelo terceiro sábado consecutivo, várias estradas, autoestradas, pontes e avenidas em várias cidades na Sérvia para protestar contra o projeto de uma mina de lítio da multinacional australiana Rio Tinto.

Os manifestantes enfrentaram a chuva para impedir o tráfego durante mais de uma hora em vários pontos da capital, Belgrado, e noutras cidades.

A concentração antigovernamental e ecologista de hoje teve menos manifestantes do que as das duas semanas anteriores, de acordo com a emissora N1, citada pela agência espanhola de notícias.

Não foram avançados, até agora, dados oficiais sobre o número de manifestantes.

De acordo com Aleksandar Jovanovic, do movimento "Rebelião Ecológica", um dos organizadores da manifestação, os protestos não vão parar "até à expulsão do Rio Tinto da Sérvia e até que seja proibida por lei a exploração de lítio no país", um projeto mineiro que pode deteriorar o meio ambiente.

No entanto, as autoridades afirmam que as manifestações têm caráter político e visam já as eleições legislativas do próximo ano.

Cumprindo uma das exigências dos ecologistas nas semanas anteriores, o Governo retirou uma controversa lei de expropriação e emendou outra, relativa aos referendos, que segundo os manifestantes facilitaria a expropriação de terrenos e ia acelerar o projeto mineiro da empresa Rio Tinto.

Desde 2004 que a empresa australiana explora um depósito de lítio no oeste do país, na região de Jadar, com a intenção de abrir uma mina para extrair o mineral, fundamental para fabricar as baterias dos automóveis elétricos.