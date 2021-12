Presidente francês manifesta vontade em defender soberania e integridade da Ucrânia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou hoje à sua homóloga ucraniana, Volodímir Zelensky, determinação em defender a soberania e integridade da Ucrânia e em garantir a segurança e estabilidade.

Em comunicado, o Eliseu refere que Emmanuel Macron falou hoje por telefone com Volodímir Zelensky, tendo ambos os líderes concordaram com a necessidade de retomar as negociações dentro do chamado Formato da Normandia, um quadro de diálogo no qual Moscovo e Kiev participam sob a mediação de Paris e Berlim.

Para tal, avança a nota, Macron vai examinar com o chanceler alemão, Olaf Scholz, "as iniciativas que devem ser tomadas para acalmar as tensões e abrir a perspetiva de uma solução duradoura para o conflito no Donbass".

O chefe de estado francês também vai falar com o Presidente russo, Vladimir Putin, "nos próximos dias", e no dia 15 de dezembro em Bruxelas, à margem da cimeira da Parceria Oriental, voltará a conversar com Zelensky.

A presidência francesa indicou ainda que Macron continuará a manter contactos sobre esta questão com os dirigentes da Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido, dando continuidade ao diálogo estabelecido nos dias 05 e 06 de dezembro.

O presidente francês e o chanceler alemão, que hoje fez uma viagem oficial a Paris, sublinharam a inviolabilidade da fronteira ucraniana e manifestaram vontade em trabalhar em conjunto para um desacelerar deste conflito.