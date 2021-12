Ex-assessora de Biden escolhida para liderar a UNICEF

O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou Catherine M. Russell, próxima do Presidente norte-americano, Joe Biden, como diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), sucedendo a Henrietta Fore, demitida em julho.

Catherine M. Russell, 60 anos, era até agora assessora do Presidente dos EUA e diretora do gabinete de 'staff' presidencial na Casa Branca, informou o porta-voz da ONU Stéphane Dujarric, ao anunciar a nomeação.

Joe Biden já elogiou as "competências de liderança, experiência, sabedoria e empatia" de Russell, através de um comunicado.

Ao longo da sua carreira, Russell destacou-se na defesa de temas relacionados com a condição feminina, entre 2013 e 2017, no Departamento de Estado, após ter trabalhado na Casa Branca, com o ex-Presidente Barack Obama, e no Departamento de Justiça.

Henrietta Fore, 73 anos, demitiu-se do cargo em julho, mas concordou em permanecer até que uma nova liderança da UNICEF fosse indicada.

Esta agência da ONU é conduzida por um conselho de diretores composto por 36 membros que representam os cinco grupos regionais de estados-membros das Nações Unidas (África, América Latina e Caribe, Ásia-Pacífico, Europa Oriental e Europa de Leste).

A UNICEF trabalha em prol das crianças, em 190 países e territórios, que se encontram em situações de emergência ou mesmo em condições pacíficas, com um orçamento geral que foi estimado em cerca de 20 mil milhões de euros, para o período 2018-2021.