Sensibilização sobre o cancro do pulmão na 12.ª jornada da Liga de futebol

O futebol vai estar associado a uma ação de sensibilização sobre o cancro do pulmão, durante a 12.ª jornada da i Liga, na qual "o jogador mais influente em campo, pela sua capacidade física e desempenho" será premiado.

O título 'Pulmão do Jogo' será uma forma de mostrar que, no que toca a este tipo de cancro, "a melhor tática é jogar em antecipação", pelo que se alerta para a necessidade da "prática de exercício físico, não fumar e estar atento aos principais sinais e sintomas, de forma a evitar a deteção da doença numa fase avançada".

A iniciativa, que junta a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e a Pulmonale à Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai decorrer a partir de sexta-feira.

Novembro é o mês de sensibilização do cancro do pulmão, o mais prevalente entre os homens e que é, maioritariamente, diagnosticado a partir dos 60 anos: está associado a tosse persistente, durante mais de três semanas, dor no peito, rouquidão, infeções respiratórias frequentes ou falta de ar.

Com esta iniciativa, os promotores pretendem alertar para a necessidade de "um estilo de vida saudável, sem hábitos tabágicos, e a prática desportiva como formas de prevenção desta doença".

As três entidades entendem que a aposta desta mensagem junto da modalidade se revela um "veículo privilegiado para transmitir mensagens de saúde pública e envolver milhares de adeptos, especialmente os homens, que seguem os jogos de futebol".

Lembram que o cancro do pulmão é um dos tipos de cancro mais diagnosticados em todo o mundo e também a primeira causa de morte por esta doença, com um em cada cinco óbitos.

"Em Portugal, foram diagnosticados mais de 5.400 novos casos em 2020, dos quais 4.797 não sobreviveram", alertaram, recordando que o principal fator de risco associado ao cancro do pulmão é o tabagismo, sendo que cerca de 90% dos doentes com cancro do pulmão fumam ou já fumaram.