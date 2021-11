A Ryanair vai instalar uma base operacional na Madeira e começa a voar para a Região no Verão de 2022. Esta operação abre a possibilidade de 40 novas frequências semanais e 10 rotas - cinco das quais irão ligar directamente o arquipélago a novos destinos (Dublin, Milão, Marselha, Paris - Beauvais e Nuremberga). Acrescem ainda outras rotas, tais como Londres, Manchester, Lisboa, Porto e Bruxelas.

Após o anúncio feito esta manhã pelo CEO da companhia, Eddie Wilson - que prometeu viagens a 30 euros - a Ryanair já abriu as reservas no seu site oficial e comprova-se que a transportadora inicia a sua actividade a 27 de Março, em voo proveniente de Lisboa. Haverá voos regulares com a capital portuguesa, Porto e ainda Londres (Stansted).

Há igualmente ligações bissemanais com Nuremberga (terça e sábado), Marselha (quinta e domingo), Paris (segunda e sexta), Dublin (quarta e domingo) e Milão (quinta e domingo). A única excepção será Manchester com três operações a cada sete dias (segunda, quarta e sexta).

Destino/Proveniência Primeiro voo Preço (Desde) Lisboa 27 de Março 21,99€ Porto 29 de Março 23,99€ Nuremberga 29 de Março 24,99€ Marselha 29 de Março 40,99€ Londres (Stansted) 29 de Março 29,99€ Dublin 30 de Março 29,99€ Manchester 30 de Março 24,99€ Milão (Bérgamo) 31 de Março 23,99€ Bruxelas 31 de Março 23,99€ Paris (Beauvais) 1 de Abril 23,99€

Ryanair avança já com campanha de viagens a 30 euros A Ryanair avançou já com uma campanha promocional tendo em vista a operação a ser instalada a partir do Verão de 2022, na Madeira. A companhia aérea irlandesa disponibiliza, a partir do dia 25 de Novembro, viagens a 29,99 euros desde a pista de Santa Cruz, a serem efectuadas nos meses de Abril e Maio de 2022.

Após a conferência de imprensa houve tempo para uma visita ao Boeing 737 MAX da Ryanair., Foto Rui Silva/ASPRESS