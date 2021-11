Marcelo em Málaga para reunião com chefes de Estado de Espanha e Itália

O Presidente da República preside juntamente com os chefes de Estado de Espanha e Itália, na quarta-feira em Málaga (sul de Espanha), à 14.ª Cimeira da COTEC Europa sobre a "Transição para a Economia Intangível na Europa".

O objetivo da reunião é refletir e trocar ideias sobre problemas e necessidades comuns às empresas e economias em Portugal, Espanha e Itália, os três países onde a Cotec está localizada.

A reunião de Málaga começa às 15:30 (menos uma hora em Lisboa) com a intervenção dos diretores-gerais das Cotec de cada um dos três países membros, entre eles o português Jorge Portugal.

Nas sessões de trabalho durante a tarde vão participar vários oradores, entre eles Nadia Calvino, vice-Presidente do Governo de Espanha e ministra dos Assuntos Económicos e da Transformação Digital ou Rui Lopes Ferreira, presidente executivo (CEO) do grupo Super Bock.

A cimeira termina às 18:30 (17:30) com intervenções Marcelo Rebelo de Sousa (Presidente de Portugal), Sérgio Mattarella (Presidente da Itália) e Felipe VI (Rei de Espanha).

Os encontros Cotec Europa são organizados desde 2005 alternadamente em Portugal, Espanha e Itália, contando com a participação de empresários, decisores políticos e académicos.

As reuniões são um "espaço de debate" com a intenção de produzir uma "contribuição positiva" dos países do sul da Europa para as políticas de inovação, na construção de novas respostas aos desafios de competitividade, emprego e crescimento inclusivo que se colocam à Europa, às suas empresas e aos cidadãos.

Nas últimas cimeiras, realizadas em Nápoles (Itália), Mafra (Portugal) e Madrid (Espanha), foram discutidos os temas da "Administração Pública 4.0", do "Trabalho 4.0" e da "Economia Circular".

A primeira Cotec foi fundada em Espanha, em 1990, por iniciativa do então rei Juan Carlos, e nove anos depois, em 2001, surgiu a sua congénere italiana.

A Cotec Portugal - Associação Empresarial para a Inovação, foi constituída em abril de 2003, na sequência de uma iniciativa do então Presidente da República Jorge Sampaio.

A COTEC Europa foi fundada em 2003, com a adesão da COTEC Portugal ao grupo já formado por Espanha e Itália.