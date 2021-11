Repsol investe 42,5 ME em 610 pontos de carregamento eléctricos em Portugal e Espanha

A Repsol vai investir 42,5 milhões de euros na instalação de 610 pontos de carregamento elétricos nas suas estações de serviço de Portugal e Espanha, no âmbito do objetivo de ser uma empresa neutra em carbono até 2050.

"Este investimento está alinhado com o objetivo da Repsol de alcançar os 1.000 pontos de carregamento elétricos na rede pública até o final de 2022, disponibilizando o maior número de pontos de carregamento aos seus clientes na Península Ibérica, e de ser uma empresa neutra em carbono até 2050", refere a empresa em comunicado.

Segundo adianta, este projeto conta com o financiamento de 40,7 milhões de euros do Instituto de Crédito Oficial (ICO), complementado por uma subvenção de cinco milhões de euros da iniciativa da União Europeia Connecting Europe Facility (CEF), e visa a implementação de carregadores rápidos e ultrarrápidos na rede de estações de serviço da Repsol em Portugal e Espanha.

Enquanto entidade colaboradora do programa CEF, o ICO promove o acesso das empresas espanholas a esta iniciativa para impulsionar projetos que contribuam para dinamizar a transição energética, incrementando a eficiência do setor dos transportes.

De acordo com a Repsol, os 610 pontos de carregamento elétricos (18 ultrarrápidos e 592 rápidos) serão instalados antes do final de 2023 em 33 das estações de serviço em Portugal e 557 em Espanha, nos corredores do Mediterrâneo e do Atlântico.

A potência instalada nos pontos de carregamento rápidos e ultrarrápidos será de 50 kilowatts (kW) e 180 kW, respetivamente, tendo "garantia de origem de eletricidade 100% renovável".

A Repsol diz possuir atualmente "uma das mais relevantes" redes públicas de carregadores em Portugal e Espanha, com mais de 350 pontos de carregamento, entre os quais se incluem 70 rápidos (a maioria situados em estações de serviço), apresentando-se como "a empresa multienergética líder em carregadores rápidos na Península Ibérica".

"A esta rede há que adicionar a primeira estação de carregamento para veículos elétricos que incorpora armazenagem de energia em Espanha, localizada na N-I, passando pela cidade de Tolosa, na província de Gipuzkoa, e os dois pontos de carregamento ultrarrápidos, instalados em 2019 nas Estações de Serviço de Lopidana (Álava) e Ugaldebieta (Vizcaya)", precisa.

A Repsol avança ter também solicitado "apoios estatais para aceder ao plano de incentivos de instalação de pontos de carregamento elétricos MOVES III, com o objetivo de consolidar a sua oferta multienergética na mobilidade sustentável".

Segundo explica, esta operação realizou-se no âmbito da iniciativa Connecting Europe Facility da União Europeia, em que a ICO atua -- em colaboração com o Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana -- como entidade acreditada para a canalização de projetos de empresas espanholas que contribuem na dinamização da transição energética, melhorando a eficiência no setor dos transportes.

O programa CEF Transport Blending Facility, como instrumento do CEF Connecting Europe Facility, promove a participação de investidores do setor privado e instituições financeiras em projetos que contribuam para a sustentabilidade do meio ambiente e a eficiência do setor dos transportes na Europa.

O ICO, como Implementing Partner (IP) da Comissão Europeia, estuda e contribui na procura de projetos elegíveis, ao mesmo tempo que investe nesses mesmos projetos, complementando assim a operação de 'blending', que consiste na combinação de subvenções CEF e/ou instrumentos financeiros do orçamento da União Europeia, com financiamento de longo prazo para os projetos, através de empréstimos, capital e qualquer outra forma de apoio reembolsável

Neste programa, o ICO geriu 10 candidaturas de projetos com um investimento total de 247 milhões de euros, um financiamento associado do ICO de 173 milhões de euros e um montante combinado de subvenções do CEF de 35 milhões de euros.