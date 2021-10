Índia e Dinamarca colaboram na luta contra as alterações climáticas

Os primeiros-ministros da Índia e da Dinamarca assinaram hoje acordos para intensificar a cooperação na luta contra as alterações climáticas, em áreas como a gestão da água.

Os acordos visam a gestão dos recursos de aquíferos e de nascentes para a população da Índia, que atinge cerca de 1,4 mil milhões de pessoas, assim como a criação de um centro para promover a utilização de formas naturais de refrigeração nas regiões de clima tropical.

A assinatura dos documentos de cooperação decorreu no âmbito da deslocação de três dias a Nova Deli da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, a primeira visita de um chefe de Estado ou de governo, após o início da pandemia de covid-19.

"O que vemos é um governo da Índia muito ambicioso, querendo mesmo ter uma grande resposabilidade no que toca à transição verde no país e no mundo", disse Mette Frederiksen aos jornalistas.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, salientou que os dois países "também vão cooperar em áreas como a gestão inteligente dos recursos hídricos e nas cadeias eficientes de abastecimento".

Os contactos dos dois responsáveis governamentais da Dinamarca e da Índia, Mette Frederiksen e Narendra Modi, sobre energias renováveis e ação climática ocorrem quando os líderes mundiais estão a preparar a conferência da ONU para as alterações climáticas, a COP26, agendada para o final de outubro, em Glasgow, na Escócia.