Cotação do barril Brent baixa 1,77% para 81,16 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,77%, para os 81,16 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,46 dólares abaixo dos 82,62 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do crude europeu baixou durante a segunda metade da sessão, depois de na primeira ter atingido os 83,40 dólares, cotando acima dos 83 pela primeira vez desde outubro de 2018.

A tendência de subida da cotação do barril de petróleo nos últimos dias tem sido atribuída aos limites impostos ao aumento da produção pelos integrantes do grupo designado OPEP+, apesar do aumento da procura devido à reanimação económica.

O OPEP+ junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, como a Federação Russa.