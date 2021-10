Prémio Nobel da Química 2021 para cientistas responsáveis por ferramenta que cria moléculas

O prémio Nobel da Química de 2021 foi para o alemão Benjamin List e para o norte-americano David MacMillan, que criaram uma ferramenta de construção de moléculas, anunciou hoje a Real Academia das Ciências sueca.

A distinção para a ferramenta molecular, chamada "organocatálise assimétrica", foi anunciada pelo secretário-geral da organização, Goran Hansson.

Os catalisadores são substâncias que controlam e aceleram as reações químicas mas que não figuram no seu produto final e constituem ferramentas fundamentais na química.

Durante muito tempo, os investigadores da área só reconheciam dois tipos de catalisadores, os metais e as enzimas.

Benjamin List e David MacMillan, ambos com 53 anos, "recebem o Nobel por terem, em 2000, independentemente um do outro, afinado um terceiro tipo de catalisador, a organocatálise assimétrica", um domínio que se desenvolveu "com uma rapidez prodigiosa" desde então", afirmou o júri do prémio.

A ferramenta desenvolvida por estes cientistas é utilizada na investigação de novos produtos farmacêuticos e fez com que a química possa ser mais ecológica, destacou também o painel.

"Já beneficiou grandemente a Humanidade", considerou Pernilla Wittung-Stafshede, uma das cientistas que compõe o júri.

A construção de moléculas, que implica juntar átomos individuais numa ordem específica, é uma tarefa lenta e difícil e o mecanismo de catálise que List e MacMillan desenvolveram, cada um por si, acelera grandemente o processo.

Benjamin List, que pertence ao Instituto Max Planck, e MacMillan, nascido na Escócia e professor na Universidade de Princeton, Estados Unidos, descobriram que pequenas moléculas orgânicas podem ser usadas para a mesma tarefa que enzimas maiores e catalisadores metálicos em reações "precisas, baratas, rápidas e ecológicas", acrescentou Wittung-Stafshede.

O responsável do Comité Nobel para a área da Química, Johan Aqvist, afirmou que "este conceito de catálise é tão simples quanto engenhoso e, na realidade, muitas pessoas se perguntam como é que não foi inventado mais cedo".

Benjamin List, que se encontra de férias em Amesterdão, nos Países Baixos, afirmou que o telefonema de Goran Hansson foi "uma enorme surpresa" que não esperava receber.

Referiu que não sabia que MacMillan estava a trabalhar na mesma área e admitiu que, de início, pensou que o conceito pudesse ser apenas "uma ideia parva" até verificar que funcionava.

É habitual o prémio Nobel (que tem um valor pecuniário de 986 mil euros) ser partilhado por vários cientistas que trabalham numa área comum.

Nos próximos dias serão anunciados os prémios na área da literatura, economia e paz.