Espanha regista 2.303 novos casos e 57 mortes nas últimas 24 horas

A Espanha registou 2.303 novos casos de infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, tendo o Ministério da Saúde espanhol também notificado mais 57 mortes atribuídas à doença durante este período.

O número total de casos registados no país desde o início da pandemia é de 4.969.503 e já morreram 86.678 pessoas devido à doença.

Por outro lado, a incidência acumulada de contágios continua a baixar, tendo passado de 53 casos (terça-feira) para 51 (hoje) por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 172 pessoas com covid-19, das quais 38 na Catalunha, 30 na Andaluzia e 28 em Madrid.

O número de doentes hospitalizados desceu para 2.235 (eram 2.509 na terça-feira), o que corresponde a 1,83% das camas.

Destes, 611 estão em unidades de cuidados intensivos (604 na terça-feira), ocupando 6,67% das camas desses serviços.

As discotecas vão abrir os seus recintos interiores a partir de sexta-feira na Catalunha, sendo obrigatório a utilização de máscaras e a apresentação do certificado de vacinação contra a doença covid-19.

Estes estabelecimentos voltam assim a funcionar no seu horário normal e com uma capacidade de 70% da lotação máxima.

Em Espanha, cada uma das 17 regiões em que o país está dividido tem autonomia em questões de saúde, o que leva a que cada uma delas tenha medidas próprias contra a doença.

A partir das primeiras horas da manhã de quinta-feira, a maior parte das províncias da Andaluzia fica sem restrições de capacidade e horários nos estabelecimentos noturnos, mas ainda haverá restrições em algumas áreas como na capital, Sevilha, Málaga, toda a província de Almeria e uma grande parte de Huelva.

Na Galiza, os limites à entrada de pessoas em estabelecimentos comerciais vão também aumentar a partir do próximo sábado de 75 para 90% em termos gerais.

A covid-19 provocou pelo menos 4.813.581 mortes em todo o mundo, entre mais de 235,76 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.008 pessoas e foram contabilizados 1.072.537 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.