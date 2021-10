Portugal atinge as 18 mil mortes

Portugal atingiu hoje as 18.000 mortes atribuídas à covid-19, com mais sete óbitos nas últimas 24 horas, segundo dados da Direção-Geral da Saúde que revelam também 193 novos casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado, regista-se também um ligeiro aumento no número de internamentos, com um total de 351 pessoas em enfermaria, mais nove em relação a domingo, das quais 68 em cuidados intensivos, menos uma do que no domingo.

As mortes ocorreram nas regiões Norte (2), Centro (1) e Lisboa (4).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 18.000 pessoas e foram registados 1.071.307 casos de infeção.