Ministros das Finanças da zona euro debatem escalada dos preços da electricidade

Os ministros das Finanças da zona euro debatem hoje a escalada dos preços da eletricidade devido aos aumentos globais no gás na União Europeia (UE), temendo que mais encargos atrasem a recuperação económica pós-crise da covid-19.

"Nos últimos meses, os preços da energia aumentaram acentuadamente em toda a zona euro e estão a pesar na inflação. A recuperação do colapso dos preços da energia na primavera de 2020 contribuiu para isto, mas os novos desenvolvimentos também tiveram um papel crucial, incluindo os preços do gás, que subiram significativamente ao longo do ano e que [...] estão a afetar os preços da eletricidade", refere o documento de trabalho que estará em análise na reunião do Eurogrupo de hoje, que decorrerá no Luxemburgo. No documento, a que a agência Lusa teve acesso, lê-se que, "de uma perspetiva económica, os preços mais elevados da energia têm o potencial de atrasar a recuperação" económica na zona euro. E salientando que "os preços da energia são uma parte determinante da inflação e um dos custos mais evidentes para famílias e empresas", o documento admite implicações nas cadeias de abastecimento e nas margens de lucro e impacto elevado para os consumidores.

Quanto a eventuais medidas a adotar, o documento de trabalho ressalva que "qualquer decisão dos governos de intervir para suavizar os movimentos dos preços da energia depende, em parte, de quão permanente ou transitório se espera que o choque seja".

A subida dos preços ameaça exacerbar a pobreza energética em toda a UE, nomeadamente numa altura em que os cidadãos ainda recuperam da crise da covid-19 e que poderão ter dificuldades em pagar as suas contas de aquecimento no outono e inverno.