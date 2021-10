Maduro ordena a comerciantes que não subam os preços por reconversão monetária

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou aos comerciantes que não subam os preços dos produtos com motivo da reconversão que eliminou seis zeros ao bolívar soberano (BsS) dando passo ao bolívar digital (BsD) e anunciou novas fiscalizações.

"Se eliminaram seis zeros da moeda para facilitar a sua utilização. Há pessoas que querem especular com a moeda. Não devem mudar os preços. Os zeros foram eliminados para melhorar tudo economicamente", disse à televisão estatal Venezuela, na sexta-feira.

Maduro explicou que a anterior reconversão monetária, em 2018, "correu bem",

"Agora vemo-nos obrigados a eliminar seis zeros e ninguém deve aumentar os preços", sublinhou.

"Procuramos melhorar o aspeto do comércio, facilitá-lo. As notas antigas vão continuar a ser utilizadas até que chegue o momento, dentro de algumas semanas, em que as novas notas ocupem todos os espaços", disse.

O governante insistiu que "não devem acrescentar (subir) mais o valor aos produtos porque isso é um crime".

Nicolás Maduro apelou às autoridades competentes a intensificar as fiscalizações em todo o território venezuelano para evitar a especulação nos preços dos produtos.

Em 05 de agosto, o Banco Central da Venezuela (BCV) anunciou que a partir do dia 01 de outubro "o Bolívar Digital entrará em vigor, aplicando uma escala monetária que elimina seis zeros à moeda nacional".

"Ou seja, todos os valores monetários e tudo o que se expressa em moeda nacional vai ser dividido por um milhão (1.000.000)", explica o BVC em comunicado.

Segundo a instituição, "a introdução do bolívar digital não afeta o valor da moeda, ou seja, o bolívar não terá mais ou menos valor, apenas [mudará] a facilidade de utilização", explica-se ainda no comunicado.

O Banco Central da Venezuela afirmava ainda que "a transformação da moeda nacional [venezuelana] ao formato digital, a sua utilização e popularização através de meios de pagamento eletrónicos", permitirá "avançar na construção de uma visão moderna da moeda nas transações quotidianas".

"A Venezuela está num processo progressivo de modernização dos seus sistemas de pagamento", apontou o BCV, acrescentando que, em data recente, começou a funcionar o novo "Sistema de Troca de Mensagens Financeiras", feito localmente "por venezuelanos, promovendo a independência de sistemas estrangeiros para operações bancárias nacionais na consolidação da utilização efetiva da moeda legal".

Em 2008, a Venezuela eliminou três zeros ao bolívar e introduziu o bolívar forte (BsF). Em 2018, eliminou cinco zeros à moeda e lançou o atual bolívar soberano (BsS).

Em 2020, a inflação anual na Venezuela, segundo o BCV, foi de 2.959,8%, um valor inferior aos 3.713% apontados pela oposição.