Escalada dos preços da energia discutida na próxima semana pelo Parlamento Europeu

A escalada dos preços da eletricidade devido aos aumentos globais no gás, que está a pressionar os cidadãos da União Europeia (UE), será discutida na quarta-feira pelo Parlamento Europeu, visando encontrar instrumentos comunitários e nos países para a enfrentar.

No âmbito da sessão plenária -- que decorre na cidade francesa de Estrasburgo entre segunda-feira e quinta-feira --, a assembleia europeia vai então promover um debate com o Conselho e a Comissão sobre quais os instrumentos a que a UE e os Estados-membros devem recorrer para fazer face a esta escalada dos preços, que representa mais encargos para os consumidores este outono e inverno.

O debate, que se realiza pelas 09:00 (hora local, menos uma em Lisboa) de quarta-feira, surge por os eurodeputados estarem preocupados com as consequências do aumento dos preços do gás natural e, consequentemente da eletricidade, para consumidores e empresas, defendendo soluções ao nível europeu e nacional para dar resposta a este problema.

Além de medidas imediatas que poderão ser adotadas pelos países (como impostos especiais de consumo, apoio direto aos consumidores e alívio para agregados familiares e pequenas empresas vulneráveis), os eleitos do Parlamento Europeu querem apostas europeias como o aumento da eficiência energética, a utilização de energia de fontes renováveis e o combate à pobreza energética na UE.

Em discussão pelos eurodeputados está, neste momento, a criação de um fundo social para a ação climática, uma das propostas apresentadas em julho no âmbito do pacote climático "Objetivo 55" da Comissão Europeia, através do qual os Estados-membros poderiam apoiar investimentos em eficiência energética, em novos sistemas de aquecimento e arrefecimento e numa mobilidade mais ecológica.

Além disso, a Comissão Europeia quer que as receitas do regime de comércio de licenças de emissão da UE sejam utilizadas pelos Estados-membros para mitigar o impacto da subida dos preços da energia, em particular as suas consequências sociais.

Na próxima semana, o executivo comunitário vai emitir diretrizes para ajudar os Estados-membros a lidar, dentro do âmbito dos atuais regulamentos da UE, com esta situação.

Será uma comunicação sobre os preços da energia que funcionará como caixa de ferramentas para orientar os Estados-membros na adoção de medidas ao nível nacional.

Os preços e custos da energia evoluem ao longo do tempo dependendo de muitos fatores como os preços dos fatores de produção, a concorrência e as condições de integração do mercado, os custos regulamentares e relacionados com as políticas, a tributação, bem como as necessidades dos consumidores e os padrões de comportamento.

Em meados de setembro, um grupo de cerca de 40 eurodeputados pediu à Comissão Europeia que investigasse a gigante energética russa Gazprom, acusando-a de cortar o fornecimento de gás através da Ucrânia para pressionar a Alemanha a aprovar mais rapidamente o gasoduto Nord Stream 2 através do Mar Báltico e levando a preços europeus mais elevados.

A Gazprom tem negado qualquer manipulação de mercado.

A subida dos preços ameaça exacerbar a pobreza em toda a UE, nomeadamente numa altura em que os cidadãos ainda recuperam da crise da covid-19 e que poderão ter dificuldades em pagar as suas contas de aquecimento neste outono e neste inverno.

