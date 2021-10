Presidente da República convoca partidos para audiências na sexta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou os partidos com representação parlamentar para audiências na sexta-feira, na sequência da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

"No contexto dos habituais encontros periódicos e tendo em consideração a apresentação da proposta de lei de Orçamento do Estado 2022, o Presidente da República convidou os partidos políticos com assento parlamentar, para audiências a realizar durante toda a tarde do dia 15 de outubro, sexta-feira", lê-se numa nota hoje divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

A entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2022 pelo Governo na Assembleia da República está prevista para hoje e a conferência de impressa de apresentação do documento pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, está marcada para terça-feira às 09:00.

A votação do Orçamento do Estado para 2022 na generalidade está agendada para 27 de outubro.

O chefe de Estado recebeu os nove partidos com assento parlamentar -- PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal -- há menos de três meses, entre 26 e 28 de julho.

Quando anunciou essa ronda de audiências, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou a convicção de que o Orçamento do Estado para 2022 iria ser viabilizado, declarando-se "nada preocupado" com esta matéria.