Cabo Verde com mais 18 infectados em 24 horas

Cabo Verde registou 18 infetados com o novo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 37.888 o acumulado de casos desde março de 2020, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 343 amostras desde sábado, com uma taxa de positividade global de 5,2%.

No concelho da Praia, capital e principal foco da pandemia de covid-19 no país, foram registados mais cinco infetados nas últimas 24 horas (em 116 amostras, taxa de positividade de 4,3%), contando agora com 234 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago registaram-se novos casos de covid-19 nos concelhos de Santa Catarina (um) e São Miguel (um).

Segundo os dados do Ministério da Saúde, foram também confirmados casos de covid-19 nas ilhas de São Vicente (seis) e São Nicolau (cinco).

Nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas da doença em Cabo Verde 34 pessoas e manteve-se em 346 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19, além de 15 por causas externas, desde o início da pandemia.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 37.888 casos do novo coronavírus desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 448 casos ativos de covid-19 e soma 37.070 casos considerados recuperados da doença, enquanto dois infetados estrangeiros foram transferidos para os países de origem.

A covid-19 provocou pelo menos 4.843.739 mortes em todo o mundo, entre mais de 237,46 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.