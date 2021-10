Vídeo do IPMA mostra 'neblina' provocada pelo vulcão Cumbre Vieja nos Açores

Um vídeo publicado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mostra aerossóis sulfato do vulcão Cumbre Vieja sobre o grupo central dos Açores. Fica assim confirmada a possibilidade de a 'neblina' que se está a formar sobre as ilhas açorianas açorianas é uma reacção química provocada pelo vulcão de La Palma.

O IPMA explica que desde 19 de Setembro "têm sido emitidos gases e partículas para a atmosfera os quais são transportadas a longas distâncias" E "de acordo com os resultados das previsões do serviço de monitorização atmosférica do programa Copernicus (CAMS), algumas dessas partículas terão chegado ao arquipélago dos Açores sob a forma de aerossol sulfato".

O evento é também "confirmado pela análise de trajetórias retrógradas do modelo americano HYSPLIT (GFS)".

O IPMA explica o processo: "O aerossol sulfato resulta da reacção em fase líquida do dióxido de enxofre com a água, constituindo pequenas partículas líquidas, que servem de núcleos de condensação e podem ser transportadas pelo vento. Essas partículas possuem também propriedades ópticas que contribuem para uma maior dispersão da luz e, consequentemente, provocam uma redução da visibilidade".

Desde o passado dia 29 as observações do IPMA confirmam uma redução significativa da visibilidade horizontal por esta partículas nos grupos Central e Oriental dos Açores, que deverão encontrar-se principalmente numa camada abaixo dos 800 m de altitude.



A elevada humidade relativa nesta zona terá acentuado deste efeito, aumentando o tamanho das partículas e diminuindo o seu índice de refracção, escalrecxe ainda o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De momento não existem medidas da concentração destas partículas, mas as previsões apontam para concentrações específicas entre 0.8 e 10 µg/kg.

O IPMA está a acompanhar de perto a evolução da situação.