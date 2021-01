Comissão Europeia prolonga ajudas ao sector vitivinícola até Outubro

A Comissão Europeia prolongou hoje até 15 de outubro as medidas excecionais de apoio ao setor vitivinícola, retroativas a partir de 16 de outubro de 2020, no âmbito das consequências económicas da crise da covid-19.

O setor vitivinícola sofreu fortes quebras com o encerramento de restaurantes e bares em toda a União Europeia (UE) e as restrições e cancelamentos de celebrações, bem como as rápidas mudanças na procura.

Os direitos aduaneiros dos EUA sobre o vinho da UE também contribuíram para as dificuldades enfrentadas pelo mercado, limitando as exportações para os EUA, no contexto da disputa Boeing/Airbus na Organização Mundial do Comércio.

O pacote inclui a autorização temporária das medidas de auto-organização do mercado por parte dos operadores, o aumento da contribuição da UE os 70 % nos programas nacionais de apoio ao setor vitivinícola e a introdução do pagamento de adiantamentos para a destilação e o armazenamento de crise.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.