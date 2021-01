Serviço de desinfeção profissional contra a COVID-19

Com o agravamento do número de casos na RAM, a possibilidade de estarmos com positivos assintomáticos aumentou drasticamente. Infelizmente, existem muitas pessoas que ainda descuram as medidas de segurança básicas, implementadas pelas entidades competentes, o que nos deixa na situação complicada de podermos estar todos em risco, grande parte do tempo que passamos fora de casa, quer seja a trabalhar, quer nas nossas rotinas.

Muitos profissionais, públicos e privados, desde o início da pandemia, recorreram à desinfeção profissional, também conhecida como processo de nebulização ou desinfeção ambiental, que é feita através de um desinfetante com ação virucida que desinfeta e purifica o ar, os materiais e superfícies, os equipamentos e até mobiliário. Este método permite que as condições de segurança laboral se mantenham e introduz parâmetros que permitem a minimização da disseminação e consequente exposição ao vírus SARS-CoV-2.

O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver no ambiente e foi detetado em superfícies tocadas com frequência. Tal como acontece com outros vírus respiratórios, tocar em superfícies contaminadas e, posteriormente, transferir o vírus para o nariz, boca ou olhos através das mãos, neste momento, é uma das grandes probabilidades em termos de vias de transmissão.

Desde o início da Pandemia, a Extermínio – Higiene Controle, Lda. foi solicitada a apoiar as entidades competentes, dado que detém o “know-how” referente aos processos de desinfeção ambiental, bem como quadros técnicos altamente qualificados e reconhecidos através dos sistemas de certificação e licenciamento que dispõe.

No âmbito dos serviços disponibilizados, os nossos códigos de atividade económica, como o código de atividade económica CAE 81291 - Atividades de Desinfeção, Desratização e Similares, juntamente com certificações portuguesas e europeias, tais como a ISO 9001, EN 16636 e a CEPA Certified, incluindo licenciamentos específicos, como é o caso do Licenciamento para Aplicação Terreste de Produtos Fitofarmacêuticos, permitem-nos executar e certificar os serviços de desinfeção em controlo virológico, os quais já fazem parte dos nossos procedimentos há mais de 20 anos, complementando o esforço do nosso trabalho, principalmente durante esta época de pandemia.

O nosso tratamento de desinfeção ambiental com sistema ULV possibilita que o desinfetante com ação virucida assente em todas as superfícies, incluindo áreas inacessíveis à limpeza e desinfeção do dia-a-dia, assim como o ar interior e ainda para permitir a desinfeção de instalações num curto espaço de tempo.

Costumamos aconselhar, em casos preventivos, a interdição ao espaço desinfetado de 4 a 6 horas após o tratamento e, em casos positivos, aconselhamos uma interdição de 24 horas, para o produto poder efetivamente assentar e neutralizar eficazmente qualquer partícula infetada que possa existir no local.

A nebulização, por ser efetuada por profissionais credenciados, poderá ser realizada nos mais variados sectores, incluindo empresas, organizações, hotéis, alojamento local, prédios e casas, principalmente com a retoma do sector turístico.

A realização de um Plano de Contingência profissional torna-se obrigatório para as organizações, plano este que deverá envolver a SST (Segurança e Saúde no Trabalho), assim como a desinfeção profissional por via da nebulização.

Aconselhamos fortemente a desinfeção com produtos de limpeza desinfetantes autorizados no mercado português, com autorizações de venda no território nacional, seja pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e pela Direção Geral de Saúde (DGS), que pode consultar AQUI, complementados com a desinfeção ambiental do ar.

O nosso programa de avaliação inclui uma variedade de recursos, incluindo uma garantia livre de vírus, o que significa que não paramos até que as condições higiene-sanitárias sejam as mais adequadas.

Como consultores, analisamos as necessidades de cada cliente, elaborando um plano personalizado e adequado para cada situação.

Efetuamos diagnóstico gratuito a qualquer situação de desinfeção!

Informe-se connosco.

Telefone: 291 930 500

www.exterminio.pt

Em prol do Ambiente e da Saúde Pública desde 1990.