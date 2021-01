Mandatário de Vitorino Silva satisfeito com o dobro ou o triplo dos votos na Madeira

Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, foi o último candidato a entrar na corrida às eleições Presidenciais, mas não deverá ser o último na votação que sairá desta noite. Pelo menos é nisso que acredita o seu mandatário regional, Roberto Vieira.

Numa primeira reacção para o DIÁRIO, o também líder regional do partido R.I.R., fundado e liderado precisamente por Vitorino Silva, diz que "~´é com muita satisfação que vemos a duplicar e a triplicar a votação aqui na Madeira. Em todos os concelhos ainda não ouve nenhum onde Vitorino Silva ficasse em penúltimo ou último lugar. Ficamos à frente de partidos que têm representação parlamentar na Região e com algum poder a nível nacional".

Numa perspectiva já de futuro, Roberto Vieira acredita que estes resultados dão "algum ânimo para que nas próximas eleições, possamos concorrer, em especial naqueles concelhos onde o resultado tem sido realmente animador", embora reconheça ser difícil sem uma estrutura que garanta candidatos aos vários órgãos autárquicos, que será a próxima eleição mais para o final do ano.