9 horas - Populares de Morgade que se opõem à exploração de uma mina de lítio a céu aberto nesta freguesia de Montalegre (Vila Real) bloquearam a entrada na assembleia de voto com cadeados nas portas e contentores de ecoponto, repetindo os protestos verificados nas europeias e nas legislativas de 2019. Os obstáculos foram removidos e a mesa de voto estava a funcionar normalmente às 08:00, hora do início do acto eleitoral. "Agora mantém-se o bloqueio no sentido de não haver ninguém a votar", disse o presidente da Junta.