Marisa Matias avisa que "este é o momento para segurar o emprego"

Com muitas empresas a "considerar fechar a sua atividade" devido à pandemia, a candidata presidencial bloquista, Marisa Matias, instou hoje o Estado a dar os apoios necessários alegando que "este é o momento para segurar o emprego".

Na esplanada exterior do restaurante "A Casa do Peixe", em Setúbal, Marisa Matias falou aos jornalistas, após o proprietário do espaço, Luís Rebelo, elencar as dificuldades que tem vivido desde o início da pandemia.

"No caso concreto que aqui estamos a falar - e de tantos outros casos - porque as empresas unipessoais e as microempresas continuam de fora [dos apoios], isso significa que há tanta gente que está numa situação tão difícil ao ponto de considerar fechar a sua atividade", alertou a bloquista.

Para Marisa Matias, "é neste momento que o Estado tem que intervir", uma intervenção que, disse, já devia ter sido feita, considerando que as declarações do proprietário deste restaurante e de tantas outras pessoas "traduz de forma muito clara o que foi a falta de preparação para a segunda e a terceira vaga" da pandemia e covid-19.

"Este é o momento para segurar o emprego. Não podemos deixar todo este setor de atividade e tantos outros irem completamente abaixo, aumentarmos de uma forma tão trágica os números do desemprego e depois procurar ir a correr atrás disso", apelou.

Na perspetiva da recandidata a Belém, este é "um exemplo claro do que é a linha da frente, que tem segurado este país, numa área tão importante como a restauração".

"A restauração investiu muito, adaptou-se e permitiu que parte do crescimento da nossa economia e do nosso país se pudesse concretizar porque numa economia com as características das nossas depende muito deste tipo de serviço", lembrou.

Este trabalho, lamentou Marisa Matias, "muitas vezes não está a ser reconhecido naquilo que são os apoios que estão a ser atribuídos".