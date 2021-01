Email fraudulento da Autoridade Tributária

Se recebeu um email da Autoridade Tributária e Aduaneira a dar conta de um reembolso de imposto de 125,20 euros fique atento, pois trata-se de uma fraude.

A confirmação foi dada ao DIÁRIO pelo Governo Regional, que alertou para a origem do email ‘[email protected]’ e para o facto de no mesmo não falarem no portal das finanças da Região, mas do Continente.

Esta é a mensagem que está a ser enviada para vários contribuintes: “Estimado cliente,

você tem direito a um reembolso de imposto de € 125,20. Envie o formulário abaixo para que possamos processar esse reembolso o mais rápido possível. Após o recebimento do seu formulário, o seu reembolso será levado em consideração pelos nossos Serviços.

Enviar um arquivo ou gravação inválida após um certo Iimite pode atrasar seu reembolso

Em breve você receberá um formulário de reembolso”.

Aliás, a própria Autoridade Tributária e Aduaneira admitiu na página que teve conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes do endereço [email protected], nas quais é pedido que se carregue num link que é fornecido, e pede para que as mensagens sejam ignoradas.