Madeira apresenta risco extremo de exposição à radiação ultravioleta

A Madeira está, este domingo, em risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A ilha do Porto Santo surge com risco muito elevado.

O IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O Índice UV varia entre menor que 2, em que o UV é baixo, 3 a 5, Moderado, 6 a 7, Alto, 8 a 9, Muito Alto e superior a 11 Extremo.

A temperatura máxima na Madeira foi registada ontem no concelho da Ponta do Sol, com um valor de 26,6ºC.