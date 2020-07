Novo dia azul

Prepare-se para um dia de Verão a Sul e para um dia com algumas nuvens durante alguns períodos no restante arquipélago. As previsões para hoje do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam ainda para vento fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante Norte.

No Funchal, como referido, o dia será mais azul, o vento não chegará a 15 km/h e a temperatura máxima prevista volta a ser de 26ºC. No Porto Santo os termómetros não deverão ultrapassar os 24ºC. Em ambas as ilhas o risco de exposição aos raios UV continua muito elevado, está em nível 10, pelo que a recomendação é para que tenha cuidado na exposição ao sol, use óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evite a exposição das crianças ao Sol.

Hoje algumas zonas dos concelhos do Funchal e de Machico estão com risco muito elevado de incêndio, o mesmo acontecendo com todo o Porto Santo.

No mar a temperatura segue inalterada nos 22/24ºC, na costa Norte com ondas de Norte/Nordeste com 1,5 a 2 metros; na costa Sul com ondas do quadrante Sul com 1 metro.