Marítimo empata com Famalicão que tira 'tapete' europeu

O Marítimo empatou esta tarde/noite com o Famalicão, apesar de ter estado em vantagem por duas vezes, com um golo a abrir ambas as partes do encontro da última jornada da I LIga e outro já nos descontos da segunda parte.

Numa partida frenética disputada no seu estádio, no Funchal, os adversários marcaram nos minutos finais da primeira e da segunda parte, por duas vezes, e chegaram a sonhar com a qualificação europeia.

Zainadine (2'), René Santos (48') e Erivaldo (90'+5) marcaram para a equipa madeirense, enquanto Fábio Martins (45+6') de penalti empatou uma vez para os visitantes e Roderick Miranda (87) voltou a empatar. O golo que poderia dar a vitória famalicense aconteceu aos 90' por Ruben Lameiras, mas o Marítimo no último suspiro empatou e 'retirou' o tapete das competições europeias ao Famalicão.

Com este empate, a formação comandada por José Gomes acabou por contribuir para que os famalicenses não conquistassem pela primeira vez o passaporte europeu, porque o concorrente ao 5.º lugar, o Rio Ave, venceu à mesma hora o Boavista, no Porto, por 2-0.

O Marítimo deverá terminar esta edição da I Liga na 11.ª posição, com 39 pontos.

Um competição que fica marcada pela paralisação de quase três meses, por causa da pandemia da covid-19, tendo os maritimistas conquistado 15 pontos nas últimas 10 jornadas, ou seja 38,4% do que alcançara até às anteriores 24 jornadas.