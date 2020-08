Orlando Fernandes garante que vai "denunciar todos os esquemas"

O Executivo camarário mostra "incompetência na governação" quando fecha as portas às propostas dos restantes partidos, disse Orlando Fernandes, deputado municipal independente, referindo-se à atitude do presidente da Câmara Municipal do Funchal e restantes vereadores.

Paulo Cafôfo foi "o pecador" e Miguel Silva Gouveia é o seu "continuador", refere, garantindo que vai denunciar todos os esquemas que entretanto surjam para esconder as irregularidades no concelho.