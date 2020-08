Congresso de Educação Artística decorre a 2, 3 e 4 de Setembro

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia promove, anualmente e antes do início do ano lectivo, o Congresso de Educação Artística.

A 11.ª edição realiza-se nos dias 2, 3 e 4 de Setembro e pretende ser uma forma de começar o ano lectivo com novas ideias, novas experiências e uma motivação extra.

Operacionalizado pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, em parceria com a Direcção de Serviços de Educação Artística da Direcção Regional de Educação, o congresso pretende ser, ano após ano, um momento de reflexão para unir interessados na temática geral da educação artística.

Com cerca de 40 oradores e 30 formadores, esta 11.ª edição do congresso, dadas as contingências actuais excepcionais da Covid-19, irá realizar-se num regime misto, em que serão aliadas as funcionalidades 'à distância' a momentos presenciais.

Assim, o programa mais teórico, normalmente distribuído pela parte da manhã, será transmitido online, com recurso a uma plataforma unificada de comunicação e colaboração (Teams), e gravado em directo, a partir do auditório da EB2/3 Dr. Horácio Bento de Gouveia; o programa reservado para a parte da tarde, composto pelas actuais oficinas, será organizado presencialmente, em três espaços distintos (EB2/3 Dr. Horácio Bento de Gouveia, Polo do Conservatório de São Martinho e Sede do Conservatório), dependendo das temáticas escolhidas, que permitem à organização manter todas as condições de higiene e segurança recomendadas pelas autoridades de saúde. No entanto, para quem pretender frequentar todo o evento sem sair de casa, haverá, para escolha, algumas oficinas realizadas online.

De referir que a segunda fase de inscrições, com valor mais reduzido, termina amanhã, dia 21 de Agosto. Podem ser feitas no site do site evento, em https://congresso-de-educacao-artistica.webnode.pt/.