Primeira edição da 'Academia JS Madeira' marcada para Setembro

Está marcado para os dias 4, 5 e 6 de Setembro, no espaço Multiusos do Porto Moniz, a primeira edição da 'Academia JS Madeira' que vem substituir o habitual acampamento de verão da JS no Porto Santo, impossibilitado este ano pela pandemia de Covid-19.

A realização de uma academia de verão é um desejo antigo dos jovens socialistas que se torna agora realidade, sendo um “importante momento de formação para os jovens quadros de hoje e de amanhã”, como vinca o líder da estrutura partidária, Olavo Câmara.

Ao longo dos três dias, serão realizadas palestras e workshops que contarão com a participação de diversos oradores regionais e nacionais de várias áreas políticas e da sociedade civil. Neste período, serão abordadas temáticas como a Autonomia, o Ambiente, a Juventude, o Empreendedorismo, a Tecnologia, o Jornalismo e Comunicação, as Redes Sociais e Desafios Futuros.

Para o líder da JS, a 'Academia JS Madeira' visa “consolidar o crescimento que a estrutura tem tido nos últimos anos, apostando na formação dos jovens quadros da Juventude Socialista, preparando-os para os grandes desafios do presente e do futuro da Região e do próprio partido”.

As inscrições são gratuitas e irão decorrer até ao dia 31 de Agosto, por meio digital. Devido às restrições provocadas pela pandemia, a iniciativa terá um limite de 50 inscrições, de modo a que sejam respeitadas todas as recomendações e indicações sanitárias, visando a salvaguarda da segurança e da saúde de todos.