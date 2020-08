Albuquerque diz que a sua candidatura presidencial "ainda não está encerrada"

Miguel Albuquerque ainda não recebeu qualquer convite formal de André Ventura para apoiar a candidatura do deputado do Chega à Presidência da República, como foi noticiado hoje. Ventura, como refere a agência Lusa, terá enviado uma carta ao presidente do Governo Regional em que o convida a ser coordenador político.

"Venho por este meio convidá-lo a ser um dos pilares da minha candidatura como Máximo Coordenador e Representante Político da mesma. Atentas as últimas sondagens, não há dúvida de que a leve esperança de uma não recondução de Marcelo Rebelo de Sousa só pode ser concretizada pela minha candidatura. É a esse esforço que o convido a juntar-se, por Portugal e pelo desenvolvimento efectivo da Região Autónoma da Madeira"

Albuquerque não respondeu directamente, porque ainda não recebeu o convite, mas lembra que a sua própria candidatura a Belém continua em aberto.

"A minha candidatura não está encerrada. Tudo dependerá das posições e programas que os candidatos, incluindo o prof. Marcelo Rebelo de Sousa, tomarem em relação à Madeira e à defesa das suas principais propostas, como são, por exemplo, o aval necessário do Estado ao empréstimo da Madeira, que permitiria poupança na ordem dos 60 milhões de euros, e uma lei fiscal própria, essenciais para o plano de recuperação da Região Autónoma da Madeira".