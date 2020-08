Albuquerque diz que decisões do Tribunal Constitucional são “centralistas”

A propósito da decisão do Tribunal Constitucional, que considera que o confinamento obrigatório nos Açores é inconstitucional, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou que as decisões do Palácio Ratton “nos últimos anos têm sido decisões centralistas” e que algumas ainda “concebem as regiões autónomas como colónias”.

Já sobre as medidas profiláticas tomadas para a pandemia, Miguel Albuquerque questiona se o Ratton considera constitucional fazer festas com 100 mil pessoas, como a do Avante: “Esse é que é o problema, não é o problema de tomar medidas de protecção à saúde pública”, reforçou.

Miguel Albuquerque disse ainda que “uma das decisões mais vergonhosas” do Tribunal Constitucional foi a relacionado com a sobretaxa do IRS da RAM.

O presidente do Governo falava à margem de uma visita à obra do Ribeiro da Corujeira, na freguesia do Monte